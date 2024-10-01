وزير الخارجية يستعرض جهود مصر فى المجال الرقمى والذكاء الاصطناعى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 03:32 مساءً - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، مع أمانديب سينغ جيل المُمثل الخاص لسكرتير عام الأمم المُتحدة للتكنولوجيا وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وقد أكد وزير الخارجية على أن تعيين المسئول فى هذا المنصب المُستحدث يعكس الاهتمام المتنامى بمجال التكنولوجيا والتعاون الدولى فى المجال الرقمى فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسلط عبد العاطى الضوء على الاهتمام الذى توليه مصر لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونوه إلى المشروعات التى تقوم مصر بتنفيذها فى إطار "منصة مصر الرقمية"، والتى تهدف إلى إدماج تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى كافة المجالات.

وأضاف أن مصر تركز على تنمية العنصر البشرى فى مجال التحول الرقمى باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، بالتزامن مع جهود تطوير البنية التحتية الرقمية فى مصر.

واستعرض فى هذا السياق جهود الدولة المصرية فى المجال الرقمى والذكاء الاصطناعى، مشيرًا إلى أهمية اضطلاع الأمم المتحدة بدور مركزى فى تعزيز التعاون الدولى فى هذا المجال الحيوى، وأكد على أهمية الاتفاق على المبادئ اللازمة لضمان الاستخدام المسئُول والمُتوازن للذكاء الاصطناعى، فضلًا عن وضع إطار دولى لحوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعى لوضع أسس واضحة لتحجيم المخاطر المترتبة عنه.