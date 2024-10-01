«صوت الأمة» تهنئ الشركة المتحدة بانطلاق قناة «Q News» الإخبارية الناطقة بالإنجليزية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 03:32 مساءً - تتقدم صحيفة «صوت الأمة» بالتهنئة لمسؤولي قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على انطلاق قناة Q News للأخبار الناطقة باللغة الإنجليزية.

وتستهدف القاهرة الإخبارية باللغة الإنجليزية توسيع نطاق تغطيها الإعلامية ونقل وجهة النظر المصرية حول القضايا الإقليمية والعالمية بشكل مباشر إلى الجمهور العربي والدولي وتصحيح المعلومات المغلوطة عن مصر وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.

وكان أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كشف عن إطلاق قناة القاهرة الإخبارية باللغة الإنجليزية، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك إذ نشر فيديو ترويجي للقناة واكتفى بكتابة : Q News Soon .

قناة Q News تعد من الإصدارات المهمة المرتقبة لقطاع الأخبار فى الشركة المتحدة إذ تعد وسيلة لمخاطبة العالم باللغة الإنجليزية، ومن المفترض أن تكون بمثابة صوت مصر فى التواصل مع الغرب بطرح مختلف القضايا.

وتقدم قناة Q News خدمة إخبارية مميزة باللغة الإنجليزية وتبث على الإنترنت عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب وتيك توك وإكس.

ويمكن متابعة انطلاق قناة Q News للأخبار عبر تردد إكسترا لايف بدءًا من الساعة الرابعة عصرا وبعد ذلك يمكن متابعة بثها المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.