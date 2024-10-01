اتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين استهداف العدو الإسرائيلي قناة الصراط اللبنانية

اتحاد الإعلاميين اليمنيين يدين استهداف العدو الإسرائيلي قناة الصراط اللبنانيةأدان اتحاد الإعلاميين اليمنيين استهداف العدو الإسرائيلي مبنى قناة الصراط الدينية الثقافية في لبنان بقصف جوي مباشر.

وأكد الاتحاد في بيان له أن الاستهداف الممنهج للأحياء والأعيان المدنية ومنها مباني المؤسسات الإعلامية جريمة حرب وانتهاك لكافة المواثيق والقوانين الدولية التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير وحماية الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية أثناء الصراع والحروب وتعتبر استهدافها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.

وطالب البيان كافة الفعاليات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان والقانونيين بإدانة الجريمة التي طالت قناة الصراط، وإدانة كافة الجرائم غير الإنسانية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق المدنيين في فلسطين ولبنان والضغط على مجلسي الأمن وحقوق الإنسان لإدراج العدو الإسرائيلي في قائمة مرتكبي جرائم الحرب ومحاكمته عبر المحاكم الدولية وفق المواثيق والقوانين الدولية.

ودعا كافة المؤسسات الإعلامية والصحافية والمؤسسات الحقوقية العربية والدولية الحرة إلى فضح الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق وسائل الإعلام والإعلاميين والمدنيين في فلسطين ولبنان.

