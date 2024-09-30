نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر أدبي بعنوان "الأدب من الشفاهية إلى الرقمنة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم وزارة الثقافة من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات المؤتمر الأدبي لليوم الواحد بعنوان "الأدب من الشفاهية إلى الرقمنة"، وذلك برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومحافظ المنيا اللواء عماد كدواني. يقام المؤتمر في إطار أنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، في مقر المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا.

رئاسة وأمانة المؤتمر وتكريمات الافتتاح



يترأس المؤتمر الشاعر عصام السنوسي، بينما يتولى ناصر عاشور، رئيس نادي الأدب المركزي بالمنيا، منصب الأمين العام. سيقدم الشاعر ياسر خليل حفل الافتتاح، ومن المقرر تكريم كل من رئيس المؤتمر والإعلامي الدكتور شوقي السباعي.

الجلسة البحثية الرئيسية: من الشفاهية إلى الرقمنة



تُعقد الجلسة البحثية الرئيسية بعنوان "الأدب من الشفاهية إلى الرقمنة في ظل التطور التقني"، ويديرها د. عماد حسيب. ستتناول الجلسة ثلاثة أبحاث رئيسية، حيث تقدم د. إيمان عصام بحثًا بعنوان "الشعر العربي من الأصالة الشفاهية إلى المراهنة الرقمية"، يليها بحث سفيان صلاح حول "الإبداع والكتابة الشعرية في المنيا"، وأخيرًا يعرض د. شعبان عبد الحكيم "بانوراما القصة والرواية في المنيا".

جلسة الشهادة الإبداعية وتكريم الأدباء الراحلين



ستُعقد جلسة مخصصة للشهادة الإبداعية عن الأديبين الراحلين علاء سيد عمر وإسماعيل حلمي، وسيقدمها الشاعر أسامة أبو النجا، بمشاركة عدة أدباء وشعراء منهم د. حسن العمراني والشاعر أشرف عتريس.

الأمسية الشعرية واختتام المؤتمر بالتوصيات



تختتم فعاليات المؤتمر بإعلان التوصيات، يتبعها أمسية شعرية بعنوان "تحت ظلال الأدب والشعر"، والتي يديرها الشاعر جمال أبو سمرة.

تنظيم وإشراف المؤتمر



يقام المؤتمر بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، والإدارة المركزية للشئون الثقافية بالتعاون مع فرع ثقافة المنيا والإدارة العامة للثقافة العامة.