نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق مؤتمر الشرق الأوسط الخامس لصحة المراهقين بالإسكندرية.. 30 سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مدينة الإسكندرية، انطلاق مؤتمر الشرق الأوسط الخامس لصحة المراهقين، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، في الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل.

يأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت تشهد فيه المنطقة العربية اهتمامًا متزايدًا بقضايا الشباب والمراهقين، الذين يمثلون الشريحة الأكبر من السكان.

أهداف المؤتمر

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث التطورات العلمية والبرامج المبتكرة التي تساهم في تعزيز صحة المراهقين وجودة حياتهم، وذلك في إطار سعي المنطقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يوفر المؤتمر منصة مثالية للخبراء والباحثين من مختلف أنحاء العالم لتبادل أحدث الأبحاث والدراسات حول صحة المراهقين، مما يساهم في تطوير البرامج والسياسات الصحية التي تستهدف هذه الفئة العمرية، ويساهم المؤتمر في تحديد التحديات التي تواجه صحة المراهقين في المنطقة العربية، مثل الأمراض المزمنة، والصحة النفسية، والعنف، والإدمان، والمشكلات الاجتماعية.

يهدف المؤتمر إلى وضع حلول مبتكرة لهذه التحديات، من خلال التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، ويسعى المؤتمر إلى تمكين المراهقين من اتخاذ قرارات صحية سليمة، وتعزيز مشاركتهم في تصميم وتنفيذ البرامج التي تستهدفهم.

الدكتور ممدوح وهبه

وصرح الدكتور ممدوح وهبه رئيس الجمعية المصرية لطب المراهقين، والتى تعقد المؤتمر بالتعاون مع التحالف العربى لصحة وطب المراهقين، أنه من المتوقع أن يشارك في المؤتمر نحو 200 خبير وباحث من 43 دولة و12 منظمة عالمية، من بينها منظمة الصحة العالمية واليونيسف والهيئة الكندية للبحوث والتنمية وإنقاذ الطفولة ومنظمة بلان العالمية ومنظمة الشرق الأوسط للصحة العامة. هذا التنوع في المشاركين يعكس الأهمية العالمية لقضية صحة المراهقين.

تفاصيل المؤتمر

ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر كافة المستجدات العلمية والبرامج المستحدثة والتى تتعلق بصحة وجودة حياة اليافعين فى المرحلة العمرية الحرجة من 10 إلى 19 عاما والبالغ عددهم 110 مليون من الفتية والفتيات والذين يمثلون أمل المستقبل للمنطقة.