نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوبرا تحتفي بذكرى بليغ حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل فعاليات الثقافة المصرية للإحتفال برموز الطرب والموسيقى العربية حيث تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد إحتفالية فنية فى ذكري الموسيقار بليغ حمدي تحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمى وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس 26 سبتمبر على المسرح الكبير.

تفاصيل برنامج الحفل

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر أعماله منها التوبة، طاير يا هوى، زي الهوا، سلم علي، ليلة م الليالي، وحياة اللي فات، حبك حياتي، موعود، خسارة خسارة، مغرم صبابة، الحنة يا قطر الندى، ليالينا، عشان بحبك أنا، هوى يا هوى، أنا بعشقك، بعيد عنك، أداء الفنانين أحمد سعيد، محمد طارق، آيات فاروق، أشرف وليد، أحمد عصام، إيمان عبد الغني.

معلومات عن بليغ حمدي

جدير بالذكر أن بليغ حمدي يعد أحد الملحنين الأكثر شعبية ونجاحًا وإنتاجًا فى فترة الستينيات والسبعينيات فى مصر والوطن العربى وقد ولد في 7 أكتوبر عام 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ( معهد الموسيقي العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل ٤ أغانى بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين واشتهر عام ١٩٥٧ عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه)، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم، وردة، فايزة أحمد، شادية، نجاة، صباح، ميادة الحناوي، عزيزة جلال، علي الحجار، هاني شاكر، محمد رشدي، سميرة سعيد ولطيفة، تميزت ألحانه بالبساطة والسهولة وتعددت ألقابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عامًا تاركًا ثروة فنية من الألحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والإبتهالات الدينية ومنها ألحانه للشيخ سيد النقشبندى وأشهرها مولاى.

ومن المعروف أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظًا عليه من الاندثار.