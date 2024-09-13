تعرف على تفاصيل فيلم Inside Out 2



القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر عدد كبير من الجمهور عرض فيلم فيلم Inside Out 2 عبر منصة ديزني بلس بداية من 25 سبتمبر الجاري، تم طرح فيلم Inside Out 2 بداية من يوم 14 يونيو الماضي، وتدور أحداثه بعد تطور بطلته في السن، ومرورها بمشاعر مختلفة في مرحلة المراهقة والنضج.

إيرادات فيلم Inside Out 2



بلغت إيرادات فيلم Inside Out 2 حول العالم نحو مليار و700 مليون دولار، ووصف عدد من النقاد الفيلم بأنه عودة إبداعية لشركة بيكسار.



أبطال فيلم Inside Out 2



الفيلم من تأليف بيت دوكتر، وتدور قصة الجزء الأول داخل عقل الطفلة رايلي أندرسون التي تنتقل لمدينة جديدة مع عائلتها، حيث تتحكم بها خمس مشاعر وهي: الفرح، والحزن، والغضب، والاشمئزاز، والخوف وتقود حياتها، والفيلم من بطولة آيمي بولر وفيليس سميث وبيل هادير ولويس بلاك ومندي كايلينج.

و فاز فيلم Inside Out بجائزة الاوسكار كأفضل عمل رسوم متحركة عام 2016، وحقق نجاحا كبيرا في ذلك الوقت، وكان له الفضل في الكثير من التألق لشركة بيكسار.

