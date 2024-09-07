طرح البوستر الرسمي لـ فيلم عاشق استعداد لعرضه11 سبتمبر المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم -



نشر السبكي من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة البوستر الرسمي لفيلم عاشق معلنًا أنه سيتم طرحه بجميع دور العرض يوم 11 سبتمبر المقبل.



تفاصيل برومو عاشق

ظهر حاتم في الإعلان التشويقي بشكل مثير للريبة بجوار أسماء أبو اليزيد التي تبدو في حالة ذهنية غير مستقرة، ونرى حاتم في بضع لقطات كأنه يظهر بشخصيتين، مما يترك الجمهور في حالة من التشويق والترقب لمعرفة ما يحمله الفيلم من مفاجآت.



قصة فيلم عاشق





تدور قصة فيلم "عاشق" في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب وفتاة (أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد)، حيث أن الشاب هو طبيب يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان.

أبطال فيلم عاشق





الفيلم من إنتاج أحمد السبكي وتأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، كريم قاسم، محسن محيي الدين.



آخر أعمال أحمد حاتم



يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم هو مسلسل "عمر أفندي" الذي عرض من فترة وحقق نجاح كبير جدًا، ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.



أحداث مسلسل عمر أفندي

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.