نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح الموسم الأول.. محسن صبري يكشف عن موعد تحضيرات الموسم الثاني من "عمر أفندي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق مسلسل “عمر أفندي”، بطولة الفنان أحمد حاتم، نجاح هائلًا منذ عرضه على شاشة قناة ON، وتصدر التريند منذ أولى حلقاته، ويتشوق الجمهور لعرض موسم ثاني

وأكد الفنان محسن صبري، صاحب شخصية «تهامي» في المسلسل، عبر بث مباشر على صفحته الرسمية في موقع فيس بوك أن هناك خططًا لتقديم جزء ثان من مسلسل «عمر أفندي»، وسيتم البدء في التحضير له خلال عام، ويأتي هذا الإعلان بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، والذي تم عرضه منذ أسبوعين، مما جعل المسلسل يتصدر قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في مصر.

أحداث مسلسل عمر أفندي

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أبطال مسلسل عمر أفندي

ويضم مسلسل عمر أفندي عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.