انت الأن تتابع خبر وزيرة خارجية ألمانيا تخرج من الطائرة ولم يستقبلها أحد في الصين .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مفاجأة صادمة فور وصولها إلى العاصمة الصينية بكين اليوم الإثنين.

وتكمن المفاجأة بعدم استقبالها من جانب أي لجنة ترحيب رسمية، وتركت في المطار وحيدة.

وبدت وزيرة الخارجية الألمانية في حالة من الارتباك ومتفاجئة عندما قيل لها أن تستقل حافلة.

وتعد هذه هي أول زيارة لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى بكين منذ وصفها للصين أنها «منافسة»، وإساءتها للرئيس الصيني شي جين بينغ، ما جعل بكين ترد عليها باستدعاء السفير الألماني، ووصفت تصريح بيربوك أنه «سخيف ومستفز».

وتزور الوزيرة الألمانية الصين لإجراء محادثات تركز على الحرب في أوكرانيا والنزاع في الشرق الأوسط والرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، وفقما نقلته «ساوث تشاينا مورنينج بوست» عن مصادر مطلعة على ترتيبات الزيارة.