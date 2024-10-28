انت الأن تتابع خبر في الـيوم 388.ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 43020 شهيدا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، إلى 43 ألفا و20 شهيدا.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن عدد الجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 388 على غزة، ارتفع إلى 110 آلاف و110 جرحى.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ48 الساعة الماضية، 5 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 96 شهيدا و 277 جريحا.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.