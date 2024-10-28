انت الأن تتابع خبر حزب الله:كمنّا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، استهدافه لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي أثناء تقدمهم باتجاه منطقة تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا الجنوبية.



وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من فجر اليوم الاثنين، لآليات وجنود العدو الإسرائيلي أثناء تقدمهم باتجاه تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا، وعند وصولهم لنقطة المكمن اشتبك المجاهدون معهم بالأسلحة الرشاشة والصاروخية ما أدى إلى احتراق آليتين ووقوع الجنود بين قتيل وجريح".



جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن يوم الجمعة الماضي، مقتل 10 عسكريين في صفوفه بمعارك جنوبي لبنان.



وأفادت وسائل إعلام عبرية أمس الأحد، بمقتل 4 عسكريين في المعارك التي يخوضها الجيش الإسرائيلي في بلدات وقرى جنوب لبنان، مشيرة إلى أن أحد القتلى حاخام.



كما أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، مقتل جنديين إضافيين أحدهما في لبنان والآخر توفي متأثرا بجروح أصيب بها في غزة قبل أسبوع.