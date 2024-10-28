انت الأن تتابع خبر صلية صاروخية من جنوب لبنان باتجاه نهاريا ومحيطها شمال إسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت مصادر إعلامية، ان صلية صاروخية انطلقت من جنوب لبنان باتجاه نهاريا ومحيطها شمال إسرائيل.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "نجمة داود الحمراء" تتحدث عن دوي صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي دون ان تأتي على ذكر وقوع إصابات حتى الآن.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "بعد التنبيهات التي تم تفعيلها عند الساعة 14:33 - 14:34 في منطقتي الجليل الغربي والأعلى، تم رصد حوالي 30 عملية إطلاق عبرت من الأراضي اللبنانية حيث تم اعتراض بعضها، وتم الكشف عن سقوط بعضها في المنطقة".