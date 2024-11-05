العالم اليوم - قرية هندية تصلي من أجل فوز هاريس في الانتخابات.. ما القصة؟

انتم الان تتابعون خبر قرية هندية تصلي من أجل فوز هاريس في الانتخابات.. ما القصة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - أدى سكان قرية المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية، كامالا هاريس، في جنوب الهند، الثلاثاء، صلوات في معبد هندوسي يبعد أكثر من 13 ألف كيلومتر عن العاصمة واشنطن.

ووُلد جد هاريس لأمها، بي. ڤي. غوپالان، قبل أكثر من قرن في قرية ثولاسيندرابورام، التي تقع في ولاية تاميل نادو، جنوبي الهند.

وقال جي. مانيكاندان، أحد سكان القرية: "كان هناك دعاء خاص لهاريس صباح الثلاثاء في المعبد"، مضيفا: "ستكون هناك احتفالات إذا فازت".

وفي المعبد نفسه، تم نقش اسم هاريس على حجر يضم قائمة التبرعات العامة، إلى جانب اسم جدها.

وفي الخارج، رُفعت لافتة كبيرة تتمنى لـ"ابنة الأرض" النجاح في الانتخابات على منافسها المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وهاجر غوپالان وعائلته، في وقت لاحق إلى مدينة تشيناي الساحلية، عاصمة تاميل نادو، حيث عمل كمسؤول حكومي رفيع المستوى حتى تقاعده.

وقد لفتت القرية انتباه العالم قبل أربع سنوات، عندما أقام سكانها صلوات من أجل فوز الحزب الديمقراطي الذي تنتمي إليه هاريس في عام 2020، قبل أن يحتفلوا بتنصيبها نائبة لرئيس الولايات المتحدة بإطلاق الألعاب النارية وتوزيع الطعام.