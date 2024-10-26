العالم اليوم - مصدر: قمة دولية لبحث جهود السلام بالمنطقة مطلع نوفمبر

انتم الان تتابعون خبر مصدر: قمة دولية لبحث جهود السلام بالمنطقة مطلع نوفمبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 26 أكتوبر 2024 08:25 مساءً - أفاد مصدر مطلع لسكاي نيوز عربية بأن قمة أممية ستعقد في بداية نوفمبر المقبل لمناقشة جهود السلام في الشرق الأوسط.

وقال المصدر إن الأردن يضغط بقوة على إعادة إطلاق مسار حل الدولتين بشكل جدي من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحت إشراف أممي وأميركي.

وفي هذا السياق، أكد مصدر عربي أن أكثر من 50 دولة أكدت مشاركتها في القمة المقبلة، مشيرًا إلى أن القمة ستتناول جهود السلام لما بعد انتهاء الحرب على غزة.

وبين المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن ناقش في زيارته الأخيرة للسعودية ، ملف الحرب على غزة، وجهود السلام في المنطقة، وآخر تطورات مباحثات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على ضرورة وقف الحرب في غزة وجنوب لبنان، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لاستعادة الاستقرار في المنطقة.

وفي ذات السياق، علمت دوت الخليج من مصادر مطلعة أن قمة عربية إسلامية ستُعقد بعد نحو أسبوعين من القمة الأممية، لبحث آخر تطورات الأوضاع في غزة، وكذلك الأوضاع في الضفة الغربية وجنوب لبنان.