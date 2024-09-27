العالم اليوم - بلافتة جماهير ريفر بلايت.. قضية "جزر فوكلاند" تعود للواجهة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 سبتمبر 2024 01:25 مساءً - دانت السلطات الأرجنتينية الخميس، قرار الإتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) بمنع جماهير نادي ريفر بلايت من رفع علم يشير الى أن جزر فوكلاند تابعة للأرجنتين.

وكتبت وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا موندينو على حسابها الرسمي في منصة "إكس": "فوجئنا بالقرار التعسفي بحظر رفع أعلام الأرجنتين التي تشمل جزر فوكلاند في الأحداث الرياضية".

ووصفت القرار بأنه اعتداء على حرية التعبير داعية الاتحاد الأميركي الجنوبي إلى التراجع عن هذا القرار، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

كانت جماهير ريفر بلايت تعتزم رفع علم يمثل جزر فوكلاند كتب عليه "أراض أرجنتينية، ريفر لن ينسى".

وقبل مباراة الإياب من الدور ربع النهائي من كأس ليبرتادوريس التي جمعت ريفر بلايت مع كولو كولو التشيلي، الثلاثاء، في بوينوس آيرس، أبلغ الاتحاد الأميركي الجنوبي نادي ريفر بلايت، أحد أشهر الأندية في الأرجنتين، أنه لا يمكنه رفع علم كبير يمثل جزر فوكلاند.

وتبعد جزر فوكلاند المعروفة باسم "جزر مالفيناس" قرابة 480 كيلومترا عن البر الرئيسي للأرجنتين التي تصر على أنها ورثتها من إسبانيا عندما نالت استقلالها.

وأسفر نزاع عام 1982 بين الأرجنتين والمملكة المتحدة عن مقتل 255 عسكريا بريطانيا و3 من سكان الجزر و649 عسكريا أرجنتينيا.

ومنذ هزيمتها في هذا الصراع، تواصل الأرجنتين المطالبة بالسيادة على الجزر، في حين تصر بريطانيا على أنها حكمت هذه الجزر تاريخيا وأن لسكانها حق تقرير المصير.