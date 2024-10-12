العالم اليوم - نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أكتوبر 2024 12:28 صباحاً - أعلنت نيكاراغو، الجمعة، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

ووصفت روزاريو موريلو نائبة رئيس نيكاراغوا الحكومة الإسرائيلية بأنها "فاشية"، و"ترتكب الإبادة الجماعية". وذكرت الحكومة في بيان أن سبب قطع العلاقات هو الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

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