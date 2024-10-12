نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - نيكاراجوا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل رسميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نيكاراجوا - دولة في أمريكا الوسطى، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل وتصف حكومتها بالفاشية وارتكاب الإبادة الجماعية، حسب ما أفادت به "رويترز".

ووصفت روزاريو موريلو نائبة رئيس نيكاراغوا الحكومة الإسرائيلية بأنها "فاشية"، و"ترتكب الإبادة الجماعية".

وذكرت الحكومة في بيان أن سبب قطع العلاقات هو الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

حزب الله يهدد إسرائيل: سنستهدف منازل حولها جيش الاحتلال لمراكز عسكرية

وحذر حزب الله اللبناني، سكان مناطق في شمال إسرائيل، الجمعة، من أن منازل وقواعد عسكرية في أحياء سكنية بعضها في مدن كبرى، ستكون هدفا له.

واتهم حزب الله، جيش الاحتلال، بأنه "يتخذ منازل في بعض مناطق شمال إسرائيل مراكز تجمع لضباطه وجنوده، وكذلك تتواجد قواعده العسكرية التي تدير العدوان على لبنان داخل أحياء سكنية في مدن كبرى، مثل حيفا وطبريا وعكا".

كما أوضح حزب الله، أن "هذه المنازل والقواعد العسكرية هي أهداف للقوة الصاروخية والجوية" للحزب، محذرًا السكان من "التواجد قرب هذه التجمعات العسكرية حفاظا على حياتهم وحتى إشعار آخر".