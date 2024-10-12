نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" يعلن عن هجمات صاروخية مكثفة على إسرائيل في ساعات المساء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الجمعة، عن تنفيذه لهجمات صاروخية مكثفة على شمال إسرائيل.

وجاء في بيانات صدرت عن "حزب الله" مساء اليوم، أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه":

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:15 من عصر اليوم الجمعة، تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي يارون بصلية صاروخية". ‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:00 من عصر اليوم الجمعة، تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة ‏مباشرة". ‏

- "ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 05:45 من بعد ظهر اليوم الجمعة مدينة صفد المحتلة بصلية ‏صاروخية كبيرة". ‏

- "ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:30 من بعد ظهر اليوم الجمعة، تجمعات لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من بعد ظهر اليوم الجمعة تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي غرب ثكنة راوية في الجولان المحتل بصلية صاروخية". ‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من بعد ظهر اليوم الجمعة، تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفريوفال بصلية صاروخية".

- "ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 05:00 من بعد ظهر اليوم الجمعة تجمعا لجنود العدو ‏الإسرائيلي غرب كريات شمونة بصلية صاروخية". ‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من بعد ظهر اليوم الجمعة، تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بصلية صاروخية".

- "ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من بعد ظهر اليوم الجمعة، تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا في الجولان المحتل بصلية صاروخية".