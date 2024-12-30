برشلونة يقترب من حل أزمة داني أولمو وباو فيكتور

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي برشلونة يقترب من حل أزمة الثنائي داني أولمو وباو فيكتور، خلال الفترة المقبلة.

وكان برشلونة سجل الثنائي بشكل مؤقت، خلال الصيف الماضي، حتى يناير/كانون الثاني المقبل، ولكن المشاكل المالية كانت تعرقل إتمام عملية تسجيل الثنائي للنصف الثاني من الموسم.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة أتم صفقة المقاعد المميزة في ملعب “سبوتيفاي كامب نو” الجديد، والمحددة بمبلغ 100 مليون يورو، لتحسين وضع البارسا أمام قانون اللعب المالي النظيف.

وأفادت الصحيفة، أنه بعد إتمام هذه الصفقة تبادل النادي الكتالوني مع رابطة الليجا الوثائق بشأن إعادة قيد أولمو، وباو فيكتور.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أنه في حالة اعتماد رابطة الليجا لوثائق برشلونة، فإن النادي لن ينجح فقط في تحقيق التوازن في قاعدة اللعب المالي النظيف، بل سيتمكن أيضاً من دخول سوق الانتقالات الشتوية بنظام (1/1).

وتعني عودة برشلونة لنظام (1/1) أنه سيكون قادراً على إعادة استثمار 100% من أي بيع أو انتقال خلال الميركاتو الشتوي.