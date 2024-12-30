نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- "مئوية جيمي كارتر" تنتهي بالرحيل.. وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق عن عمر 100 عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جيمي كارتر، وفاة جيمي كارتر، توفى منذ قليل جيمي كارتر، الرئيس التاسع والثلاثون للولايات المتحدة ومزارع الفول السوداني السابق، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

حيث رحل جيمي كارتر يوم أمس الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024، عن عمره يناهز 100 عام.

وأعلنت صحيفة أتلانتا جورنال كونستيتيوشن أمس الأحد عن خبر الوفاة، وتأتي وفاة الرئيس الأسبق كارتر بعد مايقرب عام من وفاة زوجته روزالين في 19 نوفمبر 2023 عن عمر يناهز 96 عامًا، بعد أيام فقط من دخولها إلى دار رعاية المسنين.

وكان الرئيس السابق كارتر قد دخل هو أيضا دار رعاية المسنين في فبراير 2023.

مرض جيمي كارتر

جيمي كارتر - زوجته روزالين

وتمتلك عائلة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر تاريخ مع مرض السرطان حيث نجا كارتر لسنوات بعد أن قام باستئصال "كتلة صغيرة" من كبده في أوائل أغسطس 2015، وأعلن في وقت لاحق من ذلك الشهر أنه مصاب بسرطان الكبد الذي انتشر في جميع أنحاء جسده.

وكان قد فقد الرئيس السابق والده وشقيقه وأختيه بسبب سرطان البنكرياس، كما أصيبت والدته بسرطان الثدي، الذي انتشر لاحقًا إلى البنكرياس.

الاحتفال الأخير

جيمي كارتر

وكان قد احتفل جيمي كارتر بعيد ميلاده المئة يوم الثلاثاء الماضي، مما جعله أول رئيس أمريكي على قيد الحياة يصل إلى هذا السن.

ويعد كارتر، أحد الرئساء الديمقراطين الذي خدم في البيت الأبيض من عام 1977 إلى عام 1981.

ودخل كارتر خلال الأشهر 19 الماضية لدار رعاية المسنين في ولايته جورجيا، والذي انتخب حاكمًا لها سابقًا.

لكن مزارع الفول السوداني السابق، الذي دخل عالم السياسة لأول مرة في الستينيات من القرن العشرين كعضو في مجلس الشيوخ عن الولاية، وكان لا يزال "مندمجًا عاطفيًا مع من حوله من الناس ويخوض تجارب ويضحك ويحب"، وفقًا لتصريحات أدلى بها حفيده جيسون في سبتمبر.

وحاز كارتر على جائزة نوبل للسلام، وخلال الانتخابات الأمريكية الأخيرة التي جرت منذ أيام ماضية أكد حفيد كارتر إنه قال: "أحاول فقط أن أتمكن من التصويت لصالح كامالا هاريس" في إشارة إلى انتخابات نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.