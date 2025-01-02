حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يناير 2025 11:28 صباحاً - أعلن الفنان حسام داغر -من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- وفاة الفنان الكويتي عبد العزيز الحداد.

وكتب حسام داغر، عبر فيسبوك: «وفاة صديقي و حبييي الممثل الكويتي القدير عبد العزيز الحداد قضينا احلي ايام في تصوير مسلسل الجابرية الرحلة ٤٢٢ مع شاهد في لندن منذ عامين و تربيت علي اعماله في صغري كم احبيته ممثلا و شاعراً و اديبا و مؤلفاً له العديد من المؤلفات الادبية بجانب عمله في التمثيل و الاخراج».

وتابع حسام داغر: «و علي المستوي الانساني مثقفاً خفيف الروح و الظل و علي المستوي التمثيلي اذكر احد مشاهدنا في المسلسل و اثناء الاحداث و هو يواسي زوجته اثناء خطف الطائرة و هي تعاني ال زهايمر و بدأت تنساه في الاحداث و هو زوجها و حبيبها و هو يناجيها و يذكرها بنفسه و يقول لها كنت اتوقع تنسي العالم كله و ما تنسيني انا يا ريتني ما عشت و لا شفت اليوم ده و يحتضنها و هي تتعامل معه كشخص غريب».

وأضاف حسام داغر: «كم الاحساس الصادق الذي خرج منه في هذه اللحظة ابكاني حقيقي اثناء التصوير و يشاء المخرج ان يحركه في المشهد و يذهب للجلوس بجانبي في الطائرة لاحتضنه في المشهد و يقول لي المشهد البريطاني اشلي بيرس لقد أوجدت لي نهاية للمشهد بهذا الحضن المعبر دلالة علي تراحم بيننا المختطفين في احداث المسلسل … عزائي لشعب الكويت في فقيدهم و عزائي لاسرة المسلسل فقد فقدنا كبيرنا اليوم الممثل الكبير عبد العزيز الحداد».