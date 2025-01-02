فن ومشاهير

وفاة الفنان الكويتي عبد العزيز الحداد

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يناير 2025 11:28 صباحاً - أعلن الفنان حسام داغر -من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- وفاة الفنان الكويتي عبد العزيز الحداد.

وكتب حسام داغر، عبر فيسبوك: «وفاة صديقي و حبييي الممثل الكويتي القدير عبد العزيز الحداد قضينا احلي ايام في تصوير مسلسل الجابرية الرحلة ٤٢٢ مع شاهد في لندن منذ عامين و تربيت علي اعماله في صغري كم احبيته ممثلا و شاعراً و اديبا و مؤلفاً له العديد من المؤلفات الادبية بجانب عمله في التمثيل و الاخراج».

وتابع حسام داغر: «و علي المستوي الانساني مثقفاً خفيف الروح و الظل و علي المستوي التمثيلي اذكر احد مشاهدنا في المسلسل و اثناء الاحداث و هو يواسي زوجته اثناء خطف الطائرة و هي تعاني ال زهايمر و بدأت تنساه في الاحداث و هو زوجها و حبيبها و هو يناجيها و يذكرها بنفسه و يقول لها كنت اتوقع تنسي العالم كله و ما تنسيني انا يا ريتني ما عشت و لا شفت اليوم ده و يحتضنها و هي تتعامل معه كشخص غريب».

وأضاف حسام داغر: «كم الاحساس الصادق الذي خرج منه في هذه اللحظة ابكاني حقيقي اثناء التصوير و يشاء المخرج ان يحركه في المشهد و يذهب للجلوس بجانبي في الطائرة لاحتضنه في المشهد و يقول لي المشهد البريطاني اشلي بيرس لقد أوجدت لي نهاية للمشهد بهذا الحضن المعبر دلالة علي تراحم بيننا المختطفين في احداث المسلسل … عزائي لشعب الكويت في فقيدهم و عزائي لاسرة المسلسل فقد فقدنا كبيرنا اليوم الممثل الكبير عبد العزيز الحداد».

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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