ميلان يكشف عن هوية مدربه الجديد

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - أعلن نادي ميلان، مساء اليوم، عن تعيين البرتغالي، سيرجيو كونسيساو، كمدرب جديد للفريق الأول، خلفاً لمواطنه باولو فونسيكا.

وكان النادي الإيطالي أعلن إقالة فونسيكا من منصبه، بسبب سوء نتائج الفريق، خلال الموسم الحالي.

وقال ميلان في بيان رسمي: “يعلن النادي، تعيين سيرجيو باولو مارسينيرو دا كونسيساو مدرباً للفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2026”.

وأضاف ميلان: “يرحب النادي بحرارة بسيرجيو وطاقمه التدريبي، متمنياً لهم مسيرة مليئة بالنجاح والإنجازات”.