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أحمد جودة - القاهرة -

عزز منتخب كوت ديفوار صدارته للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025، عقب فوزه على ضيفه سيراليون 4-1 اليوم الجمعة، بالجولة الثالثة، والتي شهدت تعادل زامبيا مع تشاد سلبيا.

كيسي يمنح كوت ديفوار التفوق على سيراليون في التصفيات الكان

وسجل أهداف منتخب كوت ديفوار نيكولاس بيبي في الدقيقة الثالثة وفرانك كيسي (هدفان) في الدقيقتين 51 و75، من ركلة جزاء، وعمر دياكيتي في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

في المقابل، سجل هدف حفظ ماء الوجه لمنتخب سيراليون الحسن كوروما في الدقيقة 43.

ورفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد سيراليون عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت منتخب زامبيا بضيفه منتخب تشاد.

وفشل منتخبا زامبيا وتشاد في استغلال جميع الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع منتخب زامبيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، كما رفع تشاد رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث.

