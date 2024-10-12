مباراة مصر وموريتانيا تشهد المشاركة الدولية الأولى لأحمد عيد نجم المصري

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي جمعت بين منتخبي مصر وموريتانيا والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين للاشئ.

مباراة مصر وموريتانيا تشهد المشاركة الدولية الأولى لأحمد عيد

شارك أحمد عيد ظهير أيمن الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، هذه المباراة التي تعتبر المشاركة الدولية الأولى مع منتخب مصر الأول حيث خاض اللاعب خلال المباراة بأكملها وظهر بمستوى طيب للغاية.

أحمد عيد

الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد عيد والبالغ من العمر 23 سنة كان قد شارك مع المنتخب الأوليمبي المصري في أوليمبياد باريس الأخيرة والتي أقيمت قبل نحو شهرين وحصد خلالها المنتخب المركز الرابع.

وكان اللاعب احد نجوم المنتخب خلال الدورة وهو الأمر الذي دفع بالكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لضمه لقائمة المنتخب اعتبارًا من مباراة الجولة الثانية أمام مضيفه منتخب بتسوانا والتي انتهت بفوز الفراعنة برباعية نظيفة.