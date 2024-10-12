نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يشيد بأداء أحمد عيد مع المنتخب الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد حسام حسن المدير الفني للمنتخب بأداء أحمد عيد لاعب المصري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب مصر وضيفه منتخب موريتانيا والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

أكد حسام حسن أن أحمد عيد الذي يشغل مركز الظهير الأيمن للمنتخب، قدم مستوى متميز للغاية ولم يشعر بالرهبة رغم أنها مباراته الدولية الأولى، مضيفًا إن أداء اللاعب جعل الجهاز الفني يشعر أن اللاعب يشارك مع المنتخب منذ سنوات خاصة مع المستوى المتميز للاعب.

أضاف المدير الفني أن وجهة نظر الجهاز الفني في اختيار اللاعب الذي يعد مستقبل مركز الظهير الأيمن في مصر ، مشيرًا أن مشاركة اللاعب مع المنتخب في مباراة اليوم بصحبة زميليه بالمنتخب الأوليمبي محمود صابر وابراهيم عادل واللذين شاركا بشكل بديل ستكون خطوة أولى في الدفع باللاعبين المتميزين من المنتخب الأوليمبي ومنتخب الشباب بهدف خفض معدل أعمار لاعبي المنتخب الوطني.