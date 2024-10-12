نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة ماني.. منتخب السنغال يدك شباك مالاوي برباعية في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب السنغال الأول لكرة القدم؛ في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب مالاوي، برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

أحداث مباراة السنغال ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

وبدأت أحداث الشوط الأول من مباراة السنغال ضد مالاوي، بسيطرة وضغط كبير من جانب المنتخب السنغالي لتسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 16 من الشوط الأول، حصل اللاعب برايتون مونتالي نجم منتخب مالاوي على بطاقة حمراء بسبب تدخله على لاعب السنغال.

وسجل اللاعب باب جايي، نجم المنتخب السنغالي، الهدف الأول في شباك منتخب مالاوي عند الدقيقة 35 من الشوط الأول.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة السنغال ضد مالاوي، بتقدم المنتخب السنغالي بهدف نظيف.

ثم أضاف اللاعب ساديو ماني مهاجم منتخب السنغال، الهدف الثاني في الدقيقة 68 من الشوط الثاني، بأسيست من إسماعيلا سار.

وأحرز بولاي ديا لاعب منتخب السنغال الهدف الثالث عند الدقيقة 71.

وتمكن نيكولاس جاكسون مهاجم المنتخب السنغالي، من تسجيل الهدف الرابع في شباك منتخب مالاوي، في الدقيقة 77 بعد تمريرة من جايي.