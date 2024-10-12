لا أقبل مقارنتي بالزعيم عادل إمام.. أبرز تصريحات محمد هنيدي مع نزار الفارس



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفنان محمد هنيدي تريند جوجل فور ظهوره مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، وكشف هنيدي عن رايه الكوميديا والزعيم عادل امام والادوار التي ندم عليها، وغيرها من الأمور.

وقال هنيدي:"لا يوجد خلافات بيني وبين أي شخص في الوسط الفني، وابتعادي عن الكوميديا بـ "الجريمة"، ولا أقبل مقارنتي بالنجم القدير عادل إمام".





محمد هنيدي: الزواج جميل.. ولا أقيم علاقات عاطفية

وأضاف هنيدي أن لا علاقات عاطفية بينه وبين معجباته، والأمر يقتصر فقط على "الهزار"، وفي معرض رده على سؤال أنه ثري وأن ثروته تتجاوز الملايين، قال هنيدي الحمدلله "صيت غنى ولا صيت فقر".

وحول الدور الذي ندم على تأديته قال هنيدي إن الأمر لا يخلو خاصة في الأداور التي قدمها في بداياته، مبينًا أنه لا يؤيد فكرة أنه خليفة عادل إمام، ومعربًا عن اعتزازه بدوره الذي قدمه مع الزعيم في فيلم "بخيت وعديله".

محمد هنيدي: لا أقبل مقارنتي بالزعيم عادل إمام ولا يوجد خليفة في الفن



وقال هنيدي إنه لا يقبل مقارنته مع عادل إمام بوصفه أستاذه وقال "يا عم لا يوجد حد خليفة حد"، وأن الأجيال كلهم ولدوا من رحم واحد.

وقال هنيدي إن مدرسته في الكوميديا الفنان الراحل نجيب الريحاني، مبينًا أن العمل للناس وطرح اهتماماتهم وعدم الاستخفاف بهم هو سر النجاح.

وبين هنيدي أن الكوميديا ليست ضحك فقط، إنما نقاش وعرض قضايا الناس، لكن بشكل كوميدي، واصفًا ابتعاده عن الكوميديا بالجريمة، وقال إن العقد بينه وبين الجمهور هو الضحك.

محمد هنيدي: "اللي بالي بالك" للفنان محمد سعد من أجمل الأفلام الكوميدية



وقال الهنيدي إن من أكثر الأفلام الكوميدية التي يحبها لفنانين آخرين هو فيلم "اللي بالي بالك" للفنان محمد سعد، معتبرًا أن كل أبناء جيله قادرون على إضحاك الناس.

واستذكر الفنان محمد هنيدي مواطنته الفنانة المعتزلة حنان الترك وشريكة نجاحه في فيلم "جاءنا البيان التالي" ووجه لها تحية، معتبرًا بأنها تمتلك موهبة كبيرة.





محمد هنيدي: تكريمي في السعودية من أعظم التكريمات في حياتي



وحول تكريمه في الممكلة العربية السعودية ونيله جنسيتها، قال هنيدي إن هذا التكريم من أعظم التكريمات التي نالها في حياته، كاشفًا عن ارتباطاته وصداقاته القديمة في السعودية.

وقال هنيدي إن السعودية تشهد نهضة كبيرة؛ خاصة في مجال الفنون والترفيه، معتبرًا نفسه من أوائل المشاركين في برنامج الترفيه.

ووصف هنيدي علاقته بأبنائه بالصداقة خاصة ابنته، واصفًا وصايا الرسول الكريم في تربية الأبناء بأنها طريق للتربية الحديثة، وحول فكرة الزواج مرة أخرى قال إنه لم يفكر الآن بهذا الأمر.