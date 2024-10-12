محمد بن سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 06:31 صباحاً - تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا، الجمعة، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكشفت وزارة الخارجية السعودية أنه جرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، واستعراض الجهود المبذولة لخفض التصعيد للوصول إلى الأمن والاستقرار.

هذا ويطالب سياسيون الرئيس الفرنسي باتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه إسرائيل لحل الأزمة سياسيا وفي مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وعلى الصعيد اللبناني، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد اجتماع مجلس الوزراء أنهم "قرروا مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار عاجل لوقف إطلاق النار في لبنان".

وقال ميقاتي في تصريحات: "تلقيت إتصالا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووجدنا تضامنا كاملا مع لبنان وهناك سعي كبير لوقف إطلاق النار".

وأشار ميقاتي إلى أن "قصف المدنيين غير مقبول بتاتا".

ولفت إلى أنه "اعتبارا من اليوم (السبت) سيتم إطلاق جسر جوي بين السعودية ولبنان لنقل المساعدات"، موضحا أنه "لم يصل للبنان أي مساعدة نقدية وستكون هناك شفافية كاملة بشأن آلية تلقي المساعدات وتوزيعها".