ممثل أمير الكويت يحضر احتفالية الذكرى الـ 75 لتأسيس كنيسة القديس بولس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 06:31 صباحاً - القسيس مبونا يشيد بما تتميز به الكويت وشعبها من روح التسامح الديني والتعايش السلمي عبر التاريخ

قام ممثل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ظهر اليوم، بحضور احتفالية كنيسة القديس بولس بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسها وذلك في منطقة الأحمدي.

وألقى القسيس بكنيسة القديس بولس الأنجليكانية الدكتور مايكل مبونا كلمة أشاد فيها بدولة الكويت تحت قيادة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي وما يتميز به من روح التسامح الديني والتعايش السلمي عبر التاريخ.