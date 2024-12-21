متى موعد أول مباراة لكريستيانو رونالدو مع النصر

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هند السوليه - الرياض - في 2 يناير 2025، يتوقع أن يصل كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي، إلى الرياض، بعد توقيع عقده مع نادي النصر السعودي في العاصمة الإسبانية مدريد، والذي يعكس جهود النادي لتدعيم خط هجومه بقيمة مالية ضخمة. سيتسلم رونالدو القميص رقم 7، الذي ارتبط به في مسيرته الاحترافية، ويتوجه اللاعب للمشاركة في أولى مبارياته مع الفريق بعد توقيع العقد الذي يمتد لعامين، من المقرر أن ينتهي في أواخر 2025.

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كريستيانو رونالدو للنصر السعودي

كريستيانو رونالدو للنصر السعودي

تم الإعلان عن إتمام صفقة انتقال كريستيانو رونالدو، 37 عاماً، يوم الجمعة الماضية في عام 2025. حظيت هذه الخطوة بتغطية إعلامية واسعة حيث تم تسليط الضوء على قيمة الصفقة التي بلغت 200 مليون دولار سنوياً. يهدف نادي النصر من خلال هذه التعاقدات إلى تعزيز مكانته في المنافسات السعودية والدولية.

موعد أول مباراة لكريستيانو رونالدو مع النصر

موعد أول مباراة لكريستيانو رونالدو مع النصر

سيكون اللقاء الأول لرونالدو مع ناديه الجديد يوم السبت 14 يناير 2025، في مواجهة بينه وبين فريق الشباب السعودي، والتي تأتي ضمن المنافسة على صدارة دوري روشن. لكن، قد يتأخر ظهوره بسبب العقوبة التي أصدرها الاتحاد الإنجليزي بحرمانه من مباراتين رسميتين بسبب حادثة ماضية. وهناك جدل حول إمكانية لعبه في المباراة التي جرت بالأمس ضد الخليج.

الأرقام والتفاصيل المالية المتعلقة بعقد كريستيانو مثيرة للغاية. يُتوقع أن يحصل الدون على إجمالي 400 مليون دولار بنهاية عقده، يشمل 370 مليون دولار قيمة العقد بالإضافة إلى المكافآت. وبذلك، يبلغ راتبه السنوي 200 مليون دولار، أي ما يعادل تقريبًا 17 مليون دولار شهريًا و4 ملايين دولار أسبوعيًا. بالنسبة للمدخول اليومي، فإنه يتجاوز 500 ألف دولار.

أسئلة شائعة

كم عمر اللاعب كريستيانو رونالدو كم عمر اللاعب كريستيانو رونالدو يبلغ كريستيانو رونالدو 37 عاماً، حيث أنه ولد في جزيرة ماديرا في 5 فبراير 1985.

هل اعتزل كريستيانو رونالدو بعد كأس العالم هل اعتزل كريستيانو رونالدو بعد كأس العالم لم يعتزل رونالدو، بل انتقل إلى نادي النصر السعودي من خلال صفقة انتقال حرة هي الأعلى في تاريخه، والتي قيمتها 200 مليون دولار سنوياً.

ختامًا، يمكن اعتبار انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي خطوة مهمة في مسيرته. بانتظار تفاصيل أوضاع الفريق وما يمكن أن يقدمه النجم البرتغالي في الدوري المحلي، سيظل مشجعو كرة القدم حول العالم يترقبون بشغف. تحديدا لتاريخ أول مباراة له مع الفريق والتي تعد نقطة البداية لمغامرته الجديدة في الأراضي السعودية.