نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم عدد مرات فوز الاهلى بكاس مصر في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - يعتبر نادي الأهلي من أشهر وأعرق أندية كرة القدم في مصر، بل يمتاز بترتيب كبير على المستوى القاري والعالمي. ومن خلال هذا المقال، سنسلط الضوء على عدد مرات فوز الأهلي بكأس مصر، بالإضافة إلى إنجازاته في الدوري المصري وكأس السوبر، فضلاً عن استعراض بعض الألقاب القارية التي حققها النادي.

محتويات

نبذة عن نادي الأهلي المصري

نبذة عن نادي الأهلي المصري

تأسس النادي الأهلي في 24 أبريل 1907، ويقع مقره في القاهرة. يُعد الأهلي من أنجح أندية كرة القدم على مستوى العالم، حيث يلعب في الدوري المصري الممتاز، الذي يعد أعلى مسابقة في البلاد. وتاريخياً، يُعتبر الأهلي النادي الأكثر تتويجًا بالألقاب في مصر، ولم يسبق له الهبوط إلى الدرجة الثانية. كما يُعتبر الأهلي أحد الأندية الكبرى في قارة إفريقيا.

عدد مرات فوز الأهلي بكأس مصر

عدد مرات فوز الأهلي بكأس مصر

لقد حقق الأهلي المصري لقب كأس مصر في 37 مناسبة، بينما احتل مركز الوصيف في 16 مناسبة. إليك جدول يوضح مواسم الفوز والوصافة بشكل تفصيلي

اسم البطولة مواسم الفوز مواسم الوصافة كأس مصر 192324، 192425، 192627، 192728، 192930، 193031، 193637، 193940، 194142، 194243، 194445، 194546، 1946 47، 194849، 194950، 195051، 195253، 195556، 195758، 196061، 196566، 197778، 198081، 198283، 198384، 198485، 198889، 199091، 199192، 199293، 199596، 200001، 200203، 200506، 200607، 201617، 202520 192526، 193132، 193233، 193435، 193738، 194344، 195152، 195859، 197273، 197576، 199697، 200304، 2009 10، 2015، 201516، 202522

تاريخ نادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز

تاريخ نادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز

حقق الأهلي المصري لقب الدوري الممتاز 42 مرة، بينما جاء في المركز الثاني كوصيف 12 مرة. إليك جدول يوضح إنجازات الأهلي في الدوري

اسم البطولة مواسم الفوز مواسم الوصافة الدوري المصري الممتاز 194849، 194950، 195051، 195253، 195354، 195556، 195657، 195758، 195859، 196061، 196162، 197475، 1975 76، 197677، 197879، 197980، 198081، 198182، 198485، 198586، 198687، 198889، 199394، 199495، 199596، 199697، 199798، 199899، 19992000، 200405، 200506، 200607، 200708، 200809، 200910، 201011، 201314، 2015 16، 201617، 201718، 202519، 202520 196667، 197778، 198384، 198788، 199091، 199293، 200001، 200203، 200203، 200304، 201415، 202521

الأهلي وبطولات أفريقيا

الأهلي وبطولات أفريقيا

بفضل إنجازاته، حصل الأهلي على 25 بطولة قارية، مما جعله واحدًا من الأندية البارزة في القارة الافريقية. التفاصيل المتعلقة بالألقاب القارية تجدونها في الجدول أدناه

اسم البطولة عدد مرات الفوز مواسم الفوز دوري أبطال أفريقيا 10 مرات 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2025، 2025 كأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة 2014 كأس السوبر الأفريقي 8 مرات 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2025 (مايو)، 2025 (ديسمبر) كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات 1984، 1985، 1986، 1993 الكأس الأفروآسيوية للأندية مرة واحدة 1988

حصاد الأهلي في تاريخ البطولات

حصاد الأهلي في تاريخ البطولات

منذ تأسيسه حتى اليوم، حقق النادي الأهلي عددًا كبيرًا من البطولات، حيث بلغ إجمالي الألقاب 133، تشمل البطولات المحلية والقارية وعالمية. تجدون أدناه تقسيم هذه البطولات

البطولة البطل الوصيف بطولة الدوري المصري 42 12 بطولة كأس مصر 37 16 بطولة دوري أبطال أفريقيا 10 4 بطولة كأس الكؤوس الأفريقية 4 بطولة كأس الكونفيدرالية 1 بطولة السوبر الأفريقي 8 2 بطولة دوري أبطال العرب 1 1 بطولة كأس الكؤوس العربية 1 بطولة الكأس الأفروآسيوية 1 بطولة كأس السلطان حسين 7 4 بطولة دوري القاهرة 15 بطولة كأس الاتحاد المصري 1 0 بطولة كأس الجمهورية العربية المتحدة 1 0 بطولة كأس الاتحاد المصري التنشيطية 1 0 بطولة كأس السوبر العربي 2 0 بطولة كأس العرب للأندية الأبطال 1 0 إجمالي عدد بطولات الأهلي 133 38

في نهاية المقال، قمنا بإلقاء نظرة شاملة على عدد مرات فوز الأهلي بكأس مصر، إضافة إلى إنجازاته في الدوري الممتاز وكأس السوبر، واستعرضنا أيضًا مجموعة البطولات التي حققها النادي خلال تاريخه.