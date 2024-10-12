حزب الله: قصفنا تجمعا لجيش الاحتلال في معيليا شمال إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 06:31 صباحاً - أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، أنه قصف تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في معيليا شمال إسرائيل ‏برشقة صاروخية، واستهدف جرافة عسكرية إسرائيلية بصاروخ ‌‏موجه وتحقيق إصابة مباشرة، أثناء محاولتها الخروج من محيط موقع راميا باتجاه البلدة جنوب لبنان.

وفى وقتٍ سابقٍ، أعلن حزب الله اللبناني، تنفيذ عدة عمليات ضد إسرائيل، مُشيرًا إلى أنه استهدف جنودًا إسرائيليين في موقع الجرداح وثكنة زرعيت، وقاعدة "سوما" بالجولان السوري ‏المُحتل.

وقال الحزب في بيانٍ "استهدفنا تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع الجرداح برشقة صاروخية". ‏

وأضاف أنه تم استهداف قاعدة سوما في الجولان السوري ‏المُحتل وثكنة زرعيت برشقة صاروخية.