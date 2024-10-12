الكويت: أمن العراق واستقراره جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 06:31 صباحاً - أكدت دولة الكويت اليوم الجمعة أن أمن جمهورية العراق واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة واستقرارها مشددة على الدور الحيوي لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي خالد الصباح بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة خلال مناقشة البند (139) الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2025.

وجدد الصباح التزام الكويت بدعم جهود الأمم المتحدة خاصة بعثة اليونامي التي لها دور جوهري في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي ودعم العملية الانتخابية في العراق والمساعدة في جهود إعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف أن اليونامي أثبتت مكانتها منذ تأسيسها في مساعدة الحكومة والشعب العراقي الشقيق على مواجهة التحديات الكبيرة التي تعترض طريق الجمهورية نحو الاستقرار والتنمية.

وأشاد الملحق الدبلوماسي الكويتي بجهود الأمم المتحدة في دعم العراق من خلال توفير الدعم الفني واللوجستي وتعزيز حقوق الإنسان وتنسيق جهود الإغاثة الإنسانية.

وقال الصباح إن «دولة الكويت - باعتبارها جارة وشقيقة لجمهورية العراق - تواصل تقديم كل أشكال الدعم لتعزيز الاستقرار فيها سواء من خلال مساهماتنا المالية أو دعمنا للمبادرات الإنسانية والتنموية التي تساهم في تحسين الظروف المعيشية للشعب العراقي».

ونبه الملحق الدبلوماسي إلى أن استمرار عمل بعثة اليونامي بشكل فعال يتطلب تمويلا كافيا وموارد ضرورية لتنفيذ مهامها على أكمل وجه.

وحث في هذا الصدد الدول الأعضاء في اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة بدورتها ال79 على توفير الدعم المالي اللازم لليونامي لضمان استمرار عملها الحيوي.

وشدد على أهمية استمرار التعاون بين الأمم المتحدة وجمهورية العراق قائلا إن البعثة الأممية ستظل أداة أساسية لدعم استقرار العراق وضمان رفاهية شعبه.

كما أكد «التزام الكويت الكامل بدعم بعثة الأمم المتحدة في مسيرتها لتحقيق السلام والتنمية في الجمهورية الشقيقة ومتابعتها لقضايا المفقودين الكويتيين والأرشيف الوطني الكويتي والممتلكات الكويتية».