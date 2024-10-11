فن ومشاهير

أحمد مالك يشارك جمهوره بصور جديدة من كواليس "مطعم الحبايب"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - محمد ابراهيم - أحمد مالك يشارك جمهوره بصور جديدة من كواليس "مطعم الحبايب"

أحمد مالك
أحمد مالك

حرص الفنان أحمد مالك على مشاركة جمهورة صورًا جديدة من شخصيته التي يلعبها ضمن أحداث مسلسل مطعم الحبايب ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التاليه أبرز التفاصيل.


منشور الفنان أحمد مالك عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام 

نشر الفنان أحمد مالك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورًا له من شخصية الشيف صبحي الذي يقدمها من خلال مسلسل مطعم الحبايب وعلق من خلال خاصية الكبشن قائلًا:
"الشيف صبحي"

3303fab32d.jpg
منشور الفنان أحمد مالك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام 


مسلسل مطعم الحبايب 

مطعم الحبايب هو مسلسل درامي كوميدي تدور أحداثه حول المنافسة بين أصحاب المطاعم، بالإضافة إلى إظهار حياة العاملين في مجال الطبخ والأسرار الخاصة بهم في وصفات الطعام، وقد إنطلق عرضه في الأيام القليلة الماضية عبر منصة شاهد Vip.

3aef71a69d.jpg
 الفنان أحمد مالك من شخصية الشيف صبحي ضمن أحداث مسلسل مطعم الحبايب 

 

أبطال مسلسل مطعم الحبايب

يشارك في بطولة مسلسل مطعم الحبايب نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة هدى المفتي، أحمد مالك، إنتصار، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، إنتصار، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، عايدة رياض، حمزة العيلي، عايدة رياض، مجدي بدر، وآخرين من النجوم المميزين، والمسلسل من تأليف السيناريست مريم نعوم، والإخراج لـ عصام عبد الحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا