القاهرة - محمد ابراهيم - أحمد مالك يشارك جمهوره بصور جديدة من كواليس "مطعم الحبايب"

حرص الفنان أحمد مالك على مشاركة جمهورة صورًا جديدة من شخصيته التي يلعبها ضمن أحداث مسلسل مطعم الحبايب ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التاليه أبرز التفاصيل.



منشور الفنان أحمد مالك عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام

نشر الفنان أحمد مالك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورًا له من شخصية الشيف صبحي الذي يقدمها من خلال مسلسل مطعم الحبايب وعلق من خلال خاصية الكبشن قائلًا:

"الشيف صبحي"

منشور الفنان أحمد مالك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام



مسلسل مطعم الحبايب

مطعم الحبايب هو مسلسل درامي كوميدي تدور أحداثه حول المنافسة بين أصحاب المطاعم، بالإضافة إلى إظهار حياة العاملين في مجال الطبخ والأسرار الخاصة بهم في وصفات الطعام، وقد إنطلق عرضه في الأيام القليلة الماضية عبر منصة شاهد Vip.

الفنان أحمد مالك من شخصية الشيف صبحي ضمن أحداث مسلسل مطعم الحبايب

أبطال مسلسل مطعم الحبايب

يشارك في بطولة مسلسل مطعم الحبايب نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة هدى المفتي، أحمد مالك، إنتصار، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، إنتصار، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، عايدة رياض، حمزة العيلي، عايدة رياض، مجدي بدر، وآخرين من النجوم المميزين، والمسلسل من تأليف السيناريست مريم نعوم، والإخراج لـ عصام عبد الحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.