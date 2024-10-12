العالم اليوم - الحكم على "جندي داعشي" في الجيش الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أكتوبر 2024 02:28 صباحاً - قضت محكمة أميركية بالسجن 14 عاما على جندي في الجيش، لمحاولته مساعدة تنظيم "داعش" في تنفيذ كمين قاتل لجنود أميركيين.

وقالت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، إن كول بريدجز، المعروف أيضا باسم كول جونزاليس (24 عاما)، سيخضع لإطلاق سراح مشروط لمدة 10 سنوات.

واتهم بريدجز، الذي كان جنديا من الدرجة الأولى وقت إلقاء القبض عليه عام 2021، بـ"تقديم نصائح وإرشادات عسكرية حول كيفية قتل أقرانه من الجنود لأفراد كان يعتقد أنهم جزء من تنظيم داعش".

وبريدجز الذي انضم إلى الجيش الأميركي في 2019، أقر بذنبه في تهم الإرهاب بشهر يونيو 2023.

وقالت الوزارة إنه بدأ قبل انضمامه إلى التنظيم في البحث عن ومتابعة الدعاية عبر الإنترنت "التي تروج للمتطرفين وفكرهم العنيف، وبدأ في التعبير عن دعمه لتنظيم داعش والجهاد على منصات التواصل الاجتماعي".