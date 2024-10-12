فرنسا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد إطلاق النار على بعثة "اليونيفيل" في لبنان

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أحمد جودة - القاهرة - استدعت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة السفير الإسرائيلي في باريس على خلفية هجوم جديد للجيش الإسرائيلي على مواقع تابعة لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل".

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها: "تعرب فرنسا عن قلقها العارم إزاء القصف الإسرائيلي الذي طال قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وتدين مس أمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في جميع أشكاله.. إن هذه الهجمات تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي ويجب أن تتوقف على الفور".

وأضافت: "يتعين على السلطات الإسرائيلية أن توضح موقفها، ولذلك تستدعي فرنسا اليوم السفير الإسرائيلي في فرنسا".

وتابع البيان: "تعدّ حماية قوات الأمم المتحدة التزاما ينطبق على جميع الأطراف في النزاعات وتدعو فرنسا الأطراف إلى احترام هذا الالتزام وإتاحة مواصلة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان قيامها بمهمتها الذي يشمل احترام حريتها في التحرك".

واختتمت الخارجية بيانها مذكّرة "بضرورة وقف إطلاق النار فورا وعلى نحو دائم في لبنان، مما يتيح تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن تنفيذًا كاملًا".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أعلنت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" إصابة اثنين من عناصرها في انفجارين قرب نقطة مراقبة في جنوب لبنان، ونقل أحدهما إلى المستشفى في صور.

وأكدت على أن هذه الحوادث تضع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي تعمل في جنوب لبنان بناءً على طلب مجلس الأمن بموجب القرار 1701 (2006)، في خطر شديد للغاية.