العالم اليوم - دوري الأمم الأوروبية.. ألمانيا تتصدر قبل موقعة هولندا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أكتوبر 2024 01:29 صباحاً - قاد المهاجم دينيز أونداف منتخب ألمانيا إلى الفوز على حساب مضيفه البوسني 2-1، الجمعة، والانفراد بصدارة المجموعة الثالثة ضمن الجولة الثالثة من الدور الأول للمستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وانفرد المنتخب الألماني بصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، مستفيدا من تعادل نظيره الهولندي منافسه الأبرز وخصمه المقبل الإثنين، أمام المجر 1-1. وتألق مهاجم شتوتغارت مسجلا هدفي "دي مانشافت" في الشوط الأول (30 و36)، قبل أن يقلص المهاجم المخضرم إدين دجيكو النتيجة للبوسنيين (70). وتحتل هولندا المركز الثاني برصيد 5 نقاط أمام المجر الثالثة بنقطتين، فيما تتذيل البوسنة المجموعة بنقطة يتيمة.

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