نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن يرحب بإعفاء صلاح ومرموش من مواجهة موريتانيا بشرط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، خبر إعفاء محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش نجم فرانكفورت من السفر إلى موريتانيا للمشاركة في المباراة القادمة من التصفيات الأفريقية بشكل إيجابي.

يعتمد قرار إعفاءهما على رغبتهما في عدم المشاركة في اللقاء، فإذا طلب أحد منهم عدم المشاركة فسيتم الموافقة على طلبه على الفوز.

في سياق آخر، حقق الفراعنة انتصارًا مثيرًا على منتخب موريتانيا بهدفين دون رد في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم في المغرب 2025.

سجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة 69، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن، حيث أبعدها دفاع موريتانيا بشكل خاطئ، ليسدد تريزيجيه كرة صاروخية سكنت أعلى يسار المرمى.

وبعدها، في الدقيقة 80، جاء الهدف الثاني بتسديدة من محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء، بعد عرضية من محمد حمدي من الجانب الأيسر، ليضع الكرة في منتصف المرمى.

وبهذا الفوز، حافظ المنتخب المصري على صدارته لمجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، حيث جمع 9 نقاط كاملة، بعد فوزه في المباراة الأولى على كاب فيردي بثلاثية نظيفة، ثم انتصاره في الجولة الثانية على بوتسوانا برباعية، ليضيف فوزًا جديدًا أمام موريتانيا.