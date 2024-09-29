أخبار اليمن : مجلس النواب يدين العدوان الإسرائيلي على الأعيان المدنية في الحديدة

دوت الخليج -

مجلس النواب يدين العدوان الإسرائيلي على الأعيان المدنية في الحديدة

أدان مجلس النواب العدوان الإسرائيلي على الأعيان المدنية في مدينة الحديدة.

وأكد مجلس النواب في بيان صادر عنه مساء اليوم، أن هذا العدوان الإجرامي انتهاك للسيادة اليمنية واستهدف للأعيان المدنية من خلال شن عدة غارات على خزانات النفط في ميناء رأس عيسى، ومناطق قريبة من ميناء الحديدة.

واعتبر البيان استهداف محطة كهرباء الحالي اعتداءً على الحياة المدنية العامة يهدف للإضرار بمقدرات الشعب اليمني ومحاولات يائسة لإثنائه عن مواقفه المساندة والداعمة للقضية الفلسطينية..

ودعا إلى مواصلة الثبات والصمود في مواجهة إجرام العدو الصهيوني الذي بات كيانا خطيراً يهدد حياة واستقرار وأمن المنطقة.

وأضاف البيان أن الصلف والإجرام الصهيوني لن يتوقف ولن يستثني أحداً من الذين يقفون اليوم موقف المتفرج على ما يحدث لإخوانهم في فلسطين ولبنان من مجازر وجرائم واستهداف لكل مقومات الحياة ..

وحث أحرار الأمة وشعوبها التواقة للحرية والاستقلال التحرك بكافة الوسائل والسبل الممكنة لمواجهة هذا العدو الغاشم والتصدي لكل من يقف ورائه بالدعم والمساندة..

كما أكد البيان حق اليمن المشروع في الرد المناسب على هذا العدو الذي تجرد من كافة الالتزامات القانونية والأخلاقية والإنسانية، ما يتطلب التحرك العاجل لإيقاف الصلف الصهيوني والعمل على كبح جماح العدو ووضع حد للانتهاكات والجرائم التي يرتكبها بحق الأمة.

وطالب المجلس البرلمانات والاتحادات العربية والدولية وأحرار العالم بإدانة الاعتداءات الصهيونية التي تستهدف الأعيان المدنية ومقدرات الشعب اليمني في مدينة الحديدة