العالم اليوم - تفاصيل أزمة مباراة بوتسوانا.. منتخب مصر متشبث بالموعد

انتم الان تتابعون خبر تفاصيل أزمة مباراة بوتسوانا.. منتخب مصر متشبث بالموعد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 07:30 مساءً - أعلن اتحاد الكرة المصري،يوم الاثنين، رفض منتخب "الفراعنة" تأجيل مباراته أمام بوتسوانا، بضع ساعات، في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا.

وكشف المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري تمسك منتخب "الفراعنة" باللعب في الموعد المحدد سابقا للمباراة، نظرا لارتباط المحترفين واللاعبين بمواعيد سفر.

وكان من المقرر أن تستضيف بوتسوانا منتخب مصر في تمام الرابعة عصر الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية.

إلا أن بوتسوانا طلبت إقامة اللقاء في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، أي بعد 5 ساعات من الموعد المحدد.

وخاطب الاتحاد البوتسواني لكرة القدم نظيره الاتحاد الإفريقي (كاف) من أجل تأجيل المواجهة المنتظرة أمام منتخب مصر، وذلك لأن بعثة منتخب بوتسوانا مازالت عالقة في نواكشوط عاصمة موريتانيا عقب المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في الجولة الافتتاحية من تصفيات أمم إفريقيا.

كما تم إلغاء المؤتمر الصحفي السابق للمباراة والذي كان مقررا له عصر الإثنين، بسبب عدم وصول بعثة منتخب بوتسوانا حتى الآن.