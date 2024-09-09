العالم اليوم - فيديو.. "ستارلاينر" تترك رائدين عالقين في الفضاء وتعود للأرض

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. "ستارلاينر" تترك رائدين عالقين في الفضاء وتعود للأرض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 01:25 مساءً - بعد أسابيع من المناقشات المتوترة بين وكالة "ناسا" وشركة "بوينغ"، عادت مركبة "ستارلاينر" التابعة لـ"بوينغ" إلى الأرض بدون رائدي فضاء تابعين لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

وأظهر مقطع فيديو نشرته "بونيغ" على منصة "إكس" تفاصيل رحلة المركبة إلى الأرض، حيث غادرت محطة الفضاء الدولية مساء الجمعة لتصل إلى صحراء نيو مكسيكو بعد منتصف ليل السبت.

وكان من المفترض أن يعود رائدي الفضاء بوتش ويلمور وسوني ويليامز بمركبة "ستارلاينر" إلى الأرض في يونيو، بعد أسبوع من إطلاقها. لكن مشكلات تقنية وتسريبات للهليوم شابت رحلتهم إلى المحطة الفضائية.

وقررت وكالة ناسا في نهاية المطاف أن إعادة ويلمور وويليامز على متن "ستارلاينر" أمر محفوف بخطر كبير، وقررت إعدتهما على متن "سبيس اكس" المنافسة المملوكة لإيلون ماسك أواخر فبراير، بحيث تكون مهمتهما التي كان من المقرر أن تستمر 8 أيام قد امتدت إلى أكثر من 8 أشهر.