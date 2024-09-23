العالم اليوم - وفود أمنية من 3 دول إلى لبنان لمنع "الحرب الشاملة"

انتم الان تتابعون خبر وفود أمنية من 3 دول إلى لبنان لمنع "الحرب الشاملة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 سبتمبر 2024 04:21 مساءً - وسط احتدام المعارك بين إسرائيل وحزب الله خلال الأيام الأخيرة، بدأت دول في التحرك دبلوماسيا لمنع توسع المواجهات إلى حرب شاملة.

وأفادت مصادر لـ"دوت الخليج" أن وفد أمني وعسكري فرنسي رفيع المستوى وصل إلى بيروت مساء الأحد، والتقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ونقل رسالة من الجانب الإسرائيلي مفادها أن تل أبيب لا تريد الحرب.

وأضافت المصادر أن الوفد طلب الضغط على حزب الله للتراجع ووقف عملياته والقبول بحل دبلوماسي.

كما ينتظر أن يصل غدا وفد استخباري تركي ـ قطري إلى لبنان لعقد لقاءات مكثفة مع حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري بهدف التوصل إلى حل وتجنب الحرب.