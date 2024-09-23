العالم اليوم - إسرائيل تستهدف "الرجل الثالث" في حزب الله في غارة ببيروت

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 سبتمبر 2024 05:18 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربة محددة الأهداف في بيروت، مساء الاثنين، فيما ذكرت إذاعة الجيش أن المستهدف هو القيادي في حزب الله علي كركي.

وأغارت الطائرات الإسرائيلية على حي ماضي في الضاحية الجنوبية في بيروت. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر إن "هدف الهجوم في بيروت هو القيادي علي كركي، وهو قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله، وهو الرجل الثالث في سلم القيادة.

وأفادت مراسلة "دوت الخليج" في لبنان نقلا عن مصدر عسكري لبناني، مقتل علي كركي في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

وكشفت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الضربة الإسرائيلية على منطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت تمت باستخدام 3 صواريخ .