نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توافد متزايد للجزائريين بمدينة وجدة المغربية على مكاتب الاقتراع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرف المركز الانتخابي التابع لقنصلية الجزائر بوجدة في المغرب والمتكون من 3 مكاتب، توافدا متزايدا للجزائريين المتواجدين بالمدينة الحدودية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

كما شهد المكتب الرابع المتواجد بمدينة أحفير إقبالا للناخبين في جو يسوده الهدوء والتحضير المحكم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وذكرت "واج" أنه تم تسجيل زيادة في المشاركة بشكل ملحوظ من يوم إلى آخر، مشيرة إلى أن قنصلية الجزائر بوجدة كان لها دور هام في التشجيع عن طريق كل الوسائل المتاحة الاتصال المباشر والاتصال هاتفيا والمراسلات والتنقل إلى المناطق البعيدة من أجل الإعلام بالتعاون مع ممثلي الجالية في هذه المنطقة والذين لبوا النداء منذ اليوم الأول.

وفي الجزائر فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها يوم السبت لاختيار رئيس الجزائر لفترة رئاسية مدتها 5 سنوات.

ويختار الناخبون بين ثلاثة مترشحين وهم المترشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، ومرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش.

ويبلغ تعداد الهيئة الناخبة في رئاسيات السابع من سبتمبر 23.486.061 ناخبا في الجزائر و865.490 ناخبا بالخارج، وفقا لنتائج المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وصرح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي السبت بأن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت إلى حدود الساعة الواحدة 13.11% على المستوى الوطني.

وأفاد شرفي بأن عدد من صوتوا بلغ 3078334 ناخبا عبر الولايات في حين بلغ في الخارج حتى الساعة الواحدة ظهرا 140015 ناخبا بنسة 16.18% كنسبة مشاركة.