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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة تتعلق بانتقال المحترف النيجيري صديق إيجولا إلى فريق بيراميدز.

شوبير يكشف تفاصيل انتقال إيجولا إلى بيراميدز ورفض نبيه للصفقة التبادلية

وفي تصريحاته الإذاعية، أكد شوبير أن "يوسف أسامة نبيه رفض المشاركة في الصفقة التبادلية المقترحة".

كما أشا، إلى أن فخري لاكاي لا يعترض على الانتقال إلى سيراميكا، ومن المتوقع أن تتم حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، إذا وافق المدرب الكرواتي على رحيل اللاعب.

وفي سياق متصل، أوضح شوبير أن إدارة سيراميكا ترغب في إعادة محمود زلاكا إلى صفوف الفريق، لكن هناك تردد من المدرب كرونسلاف يورتيتش بشأن ذلك.

واختتم شوبير بتأكيده أن الزمالك لم يدخل في أي مفاوضات مع إيجولا حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك رغبة داخل القلعة البيضاء للحصول على خدمات اللاعب، ولكن لم تتحرك الإدارة بعد.