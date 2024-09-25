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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم عن سعادته بالفوز على ألافيس 3 / 2 أمس الثلاثاء في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

أنشيلوتي: لعبنا بشكل جيد أمام ألافيس

وقال أنشيلوتي إن فريقه لعب بشكل جيد حتى الدقيقة 60، وأضاف:" "هكذا هي كرة القدم. عندما تعتقد أن المباراة قد انتهت، فإن أي خطأ صغير كفيل بمنح المنافس الهدف الأول وتعزيز ثقتهم. لا نريد ذلك، لكن في بعض الأحيان هذا ما يحصل وسيحصل مرات عديدة في كرة القدم. لعب الفريق بشكل جيد للغاية لمدة 60 دقيقة وهذا يمنحنا الثقة".

وأضاف:"لعب الفريق بشكل جيد، أدار الكرة بشكل جيد بحثًا عن فرص في التحول والتمريرات. نحن نتحسن وهذا أمر جيد، لأن جدول المباريات متطلب للغاية. بدأنا جيدا بعد فترة التوقف الدولي ونريد الاستمرار على هذا النحو في مباراة الأحد (أمام أتلتيكو مدريد)، سيكون الأمر صعبا للغاية".

وعن حصول لاعبيه على العديد من البطاقات الصفراء في المباراة قال:"حصلنا على أربع أو خمس بطاقات صفراء بسبب الاحتجاج. لقد تغيرت طريقة تعامل الحكام وعلينا أن نعتاد عليها. سواء أكان ذلك عادلًا أم لا، علينا تجنب الاحتجاج والتكيف مع القواعد الجديدة".

وأردف:" "علينا تقييم قضية البطاقات الصفراء بسبب الاحتجاج، سنقيّم الأمر بيننا. لا أعرف لماذا حصل قائد الفريق على البطاقة الصفراء بسبب الحديث، الحكم وحده يمكنه الرد على ذلك".