نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏حزب الله يعلن أنه أطلق صاروخا باليستيا من نوع "قادر 1" على مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏حزب الله، أنه أطلق صاروخا باليستيا من نوع "قادر 1" على مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب.

وشهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.