نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ع الطاير: الجانب المظلم.. أزمة سوبر.. مقر مودرن.. اللعب بالنار.. آهات الاستديوهات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟ أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث، يقدمها مؤمن الجندي رئيس القسم الرياضي، في سطور موجزة.

الجانب المظلم



شاهدنا جميعًا ما حدث بين أحمد بلال وشريف إكرامي، كل يُعقب على الأخر! لا أعلم ما الفائدة ولكن هو ما حدث.. "الحقيقة أن ما حدث ما هو إلا الجانب المظلم في الكرة المصرية.. تنظير ومصالح وفلسفة".

أزمة سوبر



السوبر الأفريقي في السعودية يوم الجمعةـ ولم تصدر تأشيرات الصحفيين والمصورين حتى الآن، لدرجة أن نقيب الصحفيين أعلن إقامة مؤتمر صحفي لبحث الأزمة.. "عجبي علينا في كل شيء عجبه".

مقر مودرن



شاهدت فيديو للمقر الجديد لنادي مودرن سبورت، شيء رائع ومبشر وطراز مودرن فعلًا.. "يبدو أننا سنشاهد نادي مختلف في الدوري المصري ولكن يا خوفي أصلها مش بالشكل فقط".

اللعب بالنار

مارسيل كولر المدير الفني للأهلي حذر لاعبيه قبل مواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي بالسعودية، المدرب شدد على أن التهاون أمام الزمالك هو لعب بالنار.. "صدقني يا كولر الإعداد النفسي في هذه اللحظات أهم من الفني".

آهات الاستديوهات



بدأت القنوات الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي، في تحفيز الجماهير لمتابعتها بالإعلان عن الاستديو التحليلي، لكن لفت انتباهي إعلان إبراهيم فايق عن الاستديو التحليلي بقناة mbc مصر، بوجود كاكا وسكولاري وغيرهم.. "يا رب أداء الملعب يبقى زي الاستديوهات، لإننا بنتعب".

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