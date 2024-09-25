‏الدفاع المدني اللبناني: 6 قتلى و15 جريحا حصيلة الهجوم الإسرائيلي على الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏الدفاع المدني اللبناني، مقتل 6 أشخاص وإصابة 15 حصيلة الهجوم الإسرائيلي على الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي وقت سابق، شهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.